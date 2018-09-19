Деловые круги Беларуси и ОАЭ обсудят сотрудничество в продовольственной сфере

Деловые круги Беларуси и Объединенных Арабских Эмиратов обсудят сотрудничество в продовольственной сфере, сообщили БЕЛТА в Национальном центре маркетинга и конъюнктуры цен МИД.



Центр выступил координатором бизнес-встречи деловых кругов Торгово-промышленной палаты Шарджи (ОАЭ) с представителями предприятий пищевой отрасли Беларуси. "Встреча состоится 19 сентября по инициативе посольства Беларуси в ОАЭ. Таким образом реализуются договоренности четвертого заседания белорусско-эмиратского межправительственного совместного комитета", - отметили в подразделении МИД. Местом для встречи выбран деловой и культурный комплекс посольства Беларуси в России.



С белорусской стороны в ней примут участие представители Мясо-молочной компании, кондитерских фабрик "Коммунарка" и "Красный пищевик", Рогачевского и Глубокского молочно-консервных комбинатов, предприятия "Беловежские сыры". В составе делегации ТПП Шарджи - представители предприятий, занятых в продовольственном секторе (реализация кондитерских изделий, напитков, сухофруктов, орехов), а также экономической зоны, консалтинговых агентств, логистических компаний, IT-сектора. Организаторы уверены, что бизнес-встреча будет способствовать дальнейшему укреплению и развитию белорусско-эмиратских контактов в продовольственном сегменте.

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