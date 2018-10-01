Лукашенко пригласил Си Цзиньпина посетить Беларусь

1 октября 2018 11:06 (UTC+04:00)

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и дружественный народ этой страны с национальным праздником - Днем провозглашения КНР. Об этом в понедельник сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Уверенным шагом приближаясь к 70-летнему юбилею создания нового Китая, руководство и граждане страны демонстрируют твердую решимость добиться построения процветающего, стабильного и передового государства. С каждым днем Китайская Народная Республика возлагает на себя все большую ответственность за судьбу своих союзников, с которыми совместно осуществляет реализацию масштабного проекта "Пояс и путь", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что отношения доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества между Беларусью и Китаем вышли на новый виток развития.

В рамках реализации договоренностей, достигнутых во время встречи двух лидеров в Циндао 10 июня 2018 года, Александр Лукашенко пригласил Си Цзиньпина принять участие в глобальном форуме "Один пояс, один путь", который планируется провести в 2019 году в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень". "Буду искренне рад вашему присутствию на этом знаковом международном мероприятии. Уверен, данное событие придаст дополнительный импульс реализации инициативы "Пояс и путь", - подчеркнул Президент.

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