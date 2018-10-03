Для реконструкции аэродрома Орша в Беларуси будет выделено до 25 млн долларов

3 октября 2018 15:11 (UTC+04:00)

Совет Министров согласовал Банку развития выдачу кредита Национальному аэропорту Минск в размере до 25 миллионов долларов для реконструкции аэродрома Орша. Соответствующее постановление Совета Министров №708 от 2 октября 2018 года опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Национальному аэропорту Минск выдадут кредит в сумме, не превышающей 25 миллионов долларов, для реконструкции аэродрома Орша с капитальным ремонтом существующей взлетно-посадочной полосы, реконструкцией рулежных дорожек, возведением объектов вспомогательного назначения.

Кроме того, увеличен лимит кредитования для строительства в Национальном аэропорту Минск второй искусственной взлетно-посадочной полосы. Кредит будет предоставлен в суммах, не превышающих 68 миллионов долларов и 10,9 миллиона евро (ранее было 52,17 миллиона долларов и 10,9 миллиона евро).

Не использованные в 2018 году суммы этих кредитов переходят на следующий финансовый год.

Кредиты предоставляются с уплатой процентов за пользование в размере 7,05 процента годовых.

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