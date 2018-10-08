В Минске пройдет международная конференция "Борьба с терроризмом в цифровую эпоху"

8 октября 2018 11:34 (UTC+04:00)

Международная конференция высокого уровня "Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху" пройдет 9-10 октября в Минске, сообщает в понедельник БЕЛТА.

Запланировано три сессии. Первая - "Имплементация концептуальной базы ОБСЕ для борьбы с терроризмом в цифровую эпоху" - будет сфокусирована на прогрессе и вызовах, связанных с выполнением обязательств ОБСЕ по борьбе с терроризмом, и соответствующих мандатах. Вторая сессия посвящена "Значению государственно-частных партнерств в предотвращении и борьбе с терроризмом онлайн". Основное внимание будет уделено обзору извлеченных уроков и передового опыта, а также определению возможных приоритетных областей для укрепления сотрудничества между государственными и частным секторами, в том числе в отношении стратегических областей деятельности ОБСЕ по борьбе с терроризмом.

Тема третьей сессии - "Защита важнейших объектов инфраструктуры от террористических актов, исходящих из киберпространства". Сессия также предоставит возможность другим международным организациям и структурам проинформировать ОБСЕ о предпринимаемых усилиях.

На полях конференции предусмотрено дополнительное мероприятие по теме "Сбор, использование и распространение доказательств в целях уголовного преследования по делам о терроризме". Его участникам будет представлено практическое руководство по запросам и сбору электронных доказательств, разработанное сектором по предупреждению терроризма УНП ООН в партнерстве с исполнительным директоратом Контртеррористического комитета ООН и Международной ассоциацией прокуроров, будет возможность задать вопросы авторам касательно документа, его целей, функций и содержания.

Как рассказали в пресс-службе Исполкома СНГ, планируется, что участие в конференции примут представители стран - участниц ОБСЕ и стран - партнеров, руководство ОДКБ, представители бизнес-сообщества и аналитических структур, а также председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Беларусь посетит руководство ОБСЕ, Контртеррористического управления ООН, Управления ООН по наркотикам и преступности.

Организаторами мероприятия выступают Министерство иностранных дел Беларуси и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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