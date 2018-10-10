Беларусь увеличила экспорт товаров и услуг на 18,3%

Беларусь в январе-августе 2018 года увеличила экспорт товаров и услуг по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18,3 процента до 27,4 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные на сайте Национального банка, сообщает в среду БЕЛТА.



Внешнеторговый оборот товаров и услуг сложился в сумме 54,2 миллиарда долларов, что на 19,1 процента больше, чем в январе-августе 2017 года. В том числе экспорт составил 27,4 миллиарда долларов, импорт - более 26,8 миллиарда долларов (рост на 19,9 процента). Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами составило 580,3 миллиона долларов.



Внешнеторговый оборот товаров вырос на 19,7 процента до 45,1 миллиарда долларов. Экспорт товаров увеличился на 18,9 процента до 21,7 миллиарда долларов, импорт - на 20,5 процента до 23,4 миллиарда долларов. Сальдо сложилось отрицательным в размере 1,6 миллиадра долларов (в январе-августе 2017 года оно также было отрицательным и составляло 1,1 миллиарда долларов).



Внешнеторговый оборот услуг отмечен на уровне 9 миллиарда долларов (115,9 процента к январю-августу 2017 года). Экспорт услуг составил 5,6 миллиарда долларов (116 процентов), импорт - 3,4 миллиарда долларов (115,8 процента). Сальдо внешней торговли услугами сложилось положительным на уровне 2,2 миллиарда долларов (на 16,3 процента увеличилось по сравнению с январем-августом 2017 года).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.