Эксперты согласуют белорусско-индийский протокол по присоединению Беларуси к ВТО

18 октября 2018 16:19 (UTC+04:00)

Эксперты Беларуси и Индии встретятся в Женеве для согласования текста двустороннего протокола по присоединению Беларуси к ВТО. Такая договоренность была достигнута во время визита в Индию заместителя министра иностранных дел Беларуси Андрея Дапкюнаса. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского внешнеполитического ведомства.

"На встрече Андрея Дапкюнаса с государственным министром торговли и промышленности Индии - сопредседателем двусторонней межправительственной комиссии по сотрудничеству в области экономики, торговли, промышленности, науки, технологий и культуры Чхотта Рам Чоудхари была достигнута договоренность о проведении в ближайшее время в Женеве встречи экспертов двух стран для согласования текста двустороннего протокола по вопросу присоединения Беларуси к Всемирной торговой организации", - рассказали в пресс-службе МИД.

Замминистра иностранных дел Беларуси подчеркнул важность обеспечения равных и справедливых условий для участия БелАЗа в тендере государственной компании "Коул Индия" по закупке техники для нужд индийской угледобывающей отрасли. С учетом благоприятных условий, созданных подписанным в сентябре 2018 года соглашением о взаимной защите инвестиций, на встрече были обсуждены необходимые меры для содействия созданию в поселке Болбасово Витебской области белорусско-индийского производственно-инвестиционного кластера.

На встрече Андрея Дапкюнаса с министром иностранных дел Индии Сушмой Сварадж были обсуждены возможности организации в 2019 году визитов представителей правительства Индии в Беларусь. Была отмечена важность сохранения интенсивности двусторонних межгосударственных контактов на высоком уровне для успешного осуществления перспективных проектов белорусско-индийского сотрудничества, прежде всего в областях торговли, производства и инвестиций. "Министр иностранных дел Индии информировала о своем намерении посетить Беларусь с визитом", - отметили в пресс-службе.

На переговорах замминистра иностранных дел с руководителями Belaz-Enrika Mining Equipments, Expotech International Ltd., SRBH Motors Pvt. Ltd., NRV Solutions обсуждались состояние и перспективы реализации совместных белорусско-индийских проектов, существующие препятствия на пути расширения торгово-экономического сотрудничества между двумя странами и возможности для повышения эффективности взаимодействия по линии "бизнес-бизнес" и "бизнес-государственные структуры".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Китаю интересен белорусский опыт социальной защиты детей
Беларусь 14:43
Беларусь и Сербия отмечают развитие торгового оборота
Беларусь 12:50
Беларусь и Польша обсудили повышение пропускной способности
Беларусь 11:01
Грузоперевозки транспортных предприятий Беларуси увеличились на 4,2%
Беларусь 09:28
Индия изучит возможность предоставления белорусам электронных виз
Беларусь 17 октября 17:27
Беларусь и Черногория планируют упростить взаимные поездки граждан
Беларусь 17 октября 16:08
Лента новостей
В Китае с участием Азербайджана подписана Декларация по энергосотрудничеству в рамках инициативы "Один пояс-Один путь" (ФОТО)
Энергетика 17:31
«AzerTelecom» приняла участие в международной выставке в Туркменистане (ФОТО)
ИКТ 17:29
Началось восстановление просевшей в центре Баку дороги
Общество 17:21
Азербайджанский поселок Басгал станет крупным туристическим центром - нацбюро
Туризм 17:16
Россия поможет Узбекистану модернизировать Фархадскую ГЭС
Энергетика 17:13
Показатель динамичности бизнеса в Азербайджане по версии ВЭФ можно считать большим успехом - депутат
Политика 17:11
При организации Фонда Гейдара Алиева в Москве открылся городок «Осенние дары Азербайджана» (ФОТО)
Общество 17:08
Финрегулятор Азербайджана отозвал лицензию на перестрахование у двух СК
Бизнес 17:08
АКРА: Значительное ослабление курса доллара способно парализовать глобальную торговлю (Эксклюзив)
Бизнес 17:00