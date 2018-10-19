Беларусь и Италия рассматривают возможность совместных проектов

Министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой обсудил с Чрезвычайным и Полномочным Послом Италии в Беларуси Марио Бальди возможные сферы для создания совместных проектов. Об этом в пятницу сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.



Дмитрий Крутой и Марио Бальди рассмотрели состояние и перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами, обсудили потенциальные направления для расширения взаимодействия, а также возможные сферы для создания совместных проектов. В их числе жилищно-коммунальное хозяйство, переработка отходов, деревообработка, промышленность, строительная сфера.

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