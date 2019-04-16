Турция и Беларусь будут активно развивать экономические связи

Как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, Турция и Беларусь готовы наращивать двустороннее сотрудничество, в том числе в торговой сфере. Это сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Анкаре.

По словам Эрдогана, двусторонний товарооборот достиг миллиарда долларов, однако это не предел. «Турция и Беларусь нацелены на товарооборот в 1,5 миллиарда долларов. Наши страны имеют все возможности для достижения данного показателя», - сказал турецкий лидер..Турецкий лидер также дал высокую оценку поддержке Минска в вопросе борьбы с террористическим течением Фетхуллаха Гюлена.

Ранее, перед вылетом в Анкару, Александр Лукашенко заявил, что его визит в Турцию будет посвящен развитию торгово-экономического взаимодействия:"Если откровенно говорить, то политические, дипломатические, гуманитарные, а в последнее время и культурные взаимоотношения наших государств значительно опережают торгово-экономические.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.