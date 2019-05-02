Сегодня по нефтепроводу "Дружба" в Белоруссию поступила качественная российская нефть, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Проведено вытеснение загрязненной органическими хлоридами нефти из российского участка нефтепровода "Дружба" в резервуары ЛПДС "Унеча", - отмечается на сайте ведомства.

После проведения стандартных технологических операций и отбора проб в присутствии представителей ОАО "Транснефть" и ОАО "Гомельтранснефть Дружба" транспортировка нефти продолжилась в сторону ЛПДС "Мозырь".

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