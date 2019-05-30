"Белавиа" с 30 мая открывает регулярные рейсы между Минском и Таллином

30 мая 2019 11:39 (UTC+04:00)

"Белавиа" с 30 мая начинает регулярные пассажирские перевозки между Минском и Таллином, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национального аэропорта Минск, передает Trend со ссылкой на Агентство Belta.by

"Полеты в Таллин будут осуществляться на регулярной основе 4 раза в неделю с вылетом из Национального аэропорта Минск в 8:50 по понедельникам, четвергам и в 15:50 по вторникам и субботам с прибытием в Международный аэропорт Таллин имени Леннарта Мери.

Обратный рейс из Таллина планируется осуществлять с вылетом в 10:45 по понедельникам, четвергам и в 17:45 по вторникам и субботам с прилетом в минский аэропорт", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что время для всех аэропортов указано местное.

Полеты планируется выполнять на авиалайнере Embraer-175 пассажировместимостью 76 мест. Время в пути составит 1 час 15 минут.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Казахстан входит в десятку стран, внедряющих 5G
Бизнес 28 мая 10:47
GM Uzbekistan будет поставлять автомобили в Украину
Бизнес 24 мая 14:30
Ашхабад и Минск активизируют совместные экономические проекты
Бизнес 23 мая 09:24
Беларусь и Казахстан наладят совместное производство лифтов
Бизнес 22 мая 14:34
Министр: Эстония заинтересована в диверсификации сфер сотрудничества с Азербайджаном (Эксклюзив)
Политика 22 мая 11:07
МИД: Эстония и Азербайджан обсудят возможности расширения сотрудничества в портовой отрасли (Эксклюзив)
Бизнес 22 мая 07:00
Лента новостей
Huawei создала на востоке Китая центр исследований искусственного интеллекта
Китай 12:04
Добыча газа в Каспийском регионе увеличится на 54% - «Газовый ОПЕК»
Энергетика 12:02
Официальный курс маната к мировым валютам на 30 мая
Финансы 11:59
Президент SOCAR: В Азербайджане вырастет добыча газа
Энергетика 11:58
Оглашены сроки начала добычи нефти и газа с крупных месторождений Азербайджана
Энергетика 11:51
«Газовый ОПЕК»: В Азербайджане есть около 1 трлн кубометров неисследованных газовых ресурсов
Энергетика 11:51
На востоке Китая найден крупный комплекс гробниц времен династии Северная Сун
Другие страны 11:45
Эффективное использование энергоресурсов способствовало национальному развитию Азербайджана - замминистра
Энергетика 11:39
Президент Ильхам Алиев принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ
Политика 11:32