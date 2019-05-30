"Белавиа" с 30 мая открывает регулярные рейсы между Минском и Таллином

"Белавиа" с 30 мая начинает регулярные пассажирские перевозки между Минском и Таллином, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национального аэропорта Минск, передает Trend со ссылкой на Агентство Belta.by

"Полеты в Таллин будут осуществляться на регулярной основе 4 раза в неделю с вылетом из Национального аэропорта Минск в 8:50 по понедельникам, четвергам и в 15:50 по вторникам и субботам с прибытием в Международный аэропорт Таллин имени Леннарта Мери.

Обратный рейс из Таллина планируется осуществлять с вылетом в 10:45 по понедельникам, четвергам и в 17:45 по вторникам и субботам с прилетом в минский аэропорт", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что время для всех аэропортов указано местное.

Полеты планируется выполнять на авиалайнере Embraer-175 пассажировместимостью 76 мест. Время в пути составит 1 час 15 минут.

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