Белорусские производители представили свою продукцию на Agro Food Drink Tech Expo в Тбилиси

21 ноября 2019 16:33 (UTC+04:00)

Белорусские производители представили свою экспозицию Made in Belarus на международной выставке сельского хозяйства и пищевой промышленности Agro Food Drink Tech Expo в Тбилиси (Грузия). Как передает Trend, об этом сообщили БЕЛТА на выставочном предприятии "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

Белорусский павильон стал крупнейшей национальной экспозицией нынешней выставки. Здесь презентовали свою продукцию "Бабушкина крынка", Минский молочный завод № 1, Слонимский мясокомбинат, поставщик изделий из птицы агрокомбинат "Дзержинский" и один из крупнейших рыбных брендов страны "Санта Бремор". Также в экспозиции представлены гигант сельскохозяйственного машиностроения "Гомсельмаш", компания "Белшина", Гомельский химический завод - производитель удобрений и средств защиты растений. На открытой площадке гости выставки могли ознакомиться с техникой "Лидагропроммаша" и Минского тракторного завода.

Представители белорусских предприятий провели с грузинским бизнесом переговоры об увеличении поставок и расширении экспортной номенклатуры. Накануне форума они также приняли участие в деловых мероприятиях.

Agro Food Drink Tech Expo - одна из важнейших отраслевых выставок в Грузии. На ней представлен широкий спектр сельскохозяйственной продукции: сельхозтехника, товары пищевой промышленности, оборудование для переработки и хранения продуктов питания, упаковочные изделия.

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