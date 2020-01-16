Беларусь заинтересована в расширении инструментов финансовой и технической помощи Евросоюза

16 января 2020 10:40 (UTC+04:00)

Беларусь заинтересована в расширении инструментов финансовой и технической помощи Евросоюза, заявил премьер-министр Сергей Румас сегодня на встрече с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем, передает Trend со ссылкой на БЕЛТА.

"Мы заинтересованы в расширении инструментов финансовой и технической помощи Евросоюза и хотели бы шире использовать потенциал "Восточного партнерства" для развития белорусской экономики. И помощь Латвии в продвижении по этому пути мы очень ценим", - отметил Сергей Румас.

Он выразил признательность за конструктивную позицию Латвии в выстраивании полномасштабного диалога Беларуси с Европейским союзом, включая поддержку усилий Беларуси по устранению любых препятствий на пути инвестиционного и кредитного сотрудничества со странами ЕС.

"Надеюсь, что наши встречи помогут сформировать серьезную основу для подготовки и проведения визита главы государства и встречи с вашим президентом уже в ближайшее время", - добавил глава белорусского правительства.

Кришьянис Кариньш в свою очередь отметил, что для Латвии Беларусь - очень важный сосед. "И мы очень рады видеть независимую, стабильную и благополучную Беларусь. В ходе этого визита так же, как, наверное, и вы, надеюсь помочь укрепить отношения между нашими двумя странами", - сказал латвийский премьер.

Он подчеркнул заинтересованность Латвии не только в укреплении двусторонних отношений с Беларусью, но и отношений между Беларусью и Евросоюзом, в особенности в "Восточном партнерстве". "В нем мы участвуем очень активно и с интересом наблюдаем, как Беларусь и ЕС могут укреплять свои отношения. И, конечно же, в этом ключе мы очень заинтересованы в том, чтобы продвигать позитивные отношения между Беларусью и НАТО", - добавил Кришьянис Кариньш.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Глава МИД Беларуси обсудил с послом Азербайджана сотрудничество в экономике
Политика 15 января 13:34
Беларусь направила Казахстану предложение о налаживании поставок нефти
Энергетика 15 января 11:22
Нацбанк Беларуси пояснил причины замедления инфляции в декабре 2019 года
Беларусь 15 января 09:57
Беларусь направила предложение Азербайджану по закупкам нефти
Энергетика 14 января 17:41
В Белоруссии опубликовали указ о введении налога на транзит нефти
Беларусь 14 января 07:51
ЕБРР установил новый рекорд по инвестициям в экономику Беларуси
Беларусь 13 января 14:25
Лента новостей
Дмитрий Солонников: Принятая Европарламентом резолюция является серьезной дипломатической победой Азербайджана
Политика 11:12
Путешествие в Баку по сказочным Вселенным (ВИДЕО)
Культура 11:10
ЦИК Азербайджана: В избирательном процессе в связи с парламентскими выборами зафиксированы рекордные цифры
Политика 10:58
В Афганистане погибли 11 полицейских в столкновениях с боевиками
Другие страны 10:58
НПЗ в Туркменистане объявил тендер
Тендеры 10:33
Минздрав Азербайджана обратился к населению в связи с вирусом, распространенным в Китае
Общество 10:32
Золото в Азербайджане подорожало
Финансы 10:22
Али Ахмедов: Соответствие развития Азербайджана стратегии развития ООН - одна из основных целей государства
Политика 10:17
Казахстанское "Мангистауэнергомунай" закупит дизтопливо
Тендеры 10:14