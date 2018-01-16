Глава МИД КНР выразил своему иранскому коллеге соболезнования в связи с крушением танкера "Sanchi"

16 января 2018 20:06 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел КНР Ван И направил своему иранскому коллеге Мохаммаду Джаваду Зарифу телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью 30 иранских моряков, находившихся на борту танкера "Sanchi", который затонул после столкновения с сухогрузом в Восточно-Китайском море.

Ван И выразил глубокую скорбь по погибшим и искренние соболезнования семьям погибших. Он заявил, что китайская сторона приложила максимальные усилия в поисково-спасательной операции и поддерживала тесное взаимодействие с иранской стороной.

По его словам, китайская сторона продолжит координировать последующую работу с иранской стороной.

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