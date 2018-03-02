Поправки к конституции направят Китай к модернизации

Китайские законодатели соберутся в Пекине на ежегодной сессии законодательного органа страны, одним из главных моментов которой будет запланированное внесение поправок в Конституцию КНР, сообщает агентство Синьхуа.

Включение в Конституцию идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи будет компасом, направляющим Китай к модернизации, и гладкий путь к ней будет гарантирован руководством со стороны КПК в качестве сущностной особенности социализма с китайской спецификой, а также созданием конституционного пространства для новой антикоррупционной системы.

По словам директора Научно-исследовательского центра конституционного и административного права Пекинского университета Цзян Минъаня, планируемая ревизия является своевременным ответом на призывы новой эпохи.

На днях Центральный комитет Компартии Китая обнародовал свои предложения по внесению изменений в Конституцию страны, включая видение по созданию сообщества единой судьбы человечества и комплексный план скоординированного развития в экономической, политической, культурной, социальной и экологической сферах.

Предложение о внесении поправок поступило по мере ускорения модернизации Китая и перехода экономики к высококачественному развитию.

Доклад, представленный на 19-м съезде КПК в октябре 2017 года, объявил о выходе социализма с китайской спецификой в новую эпоху и выдвинул две четкие цели: осуществить в основном социалистическую модернизацию к 2035 году и превратить Китай в модернизированную социалистическую державу к середине нынешнего века.

"Быть жизнеспособной долгое время Конституция может только тогда, когда она адаптируется к изменяющейся обстановке", - заявил генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин 15 декабря 2017 года на симпозиуме, посвященном внесению поправок в Конституцию КНР, на котором присутствовали представители демократических партий.

Первая Конституция Китайской Народной Республики была принята в 1954 году. Действующая Конституция вступила в силу в 1982 году и претерпела изменения в 1988, 1993, 1999 и 2004 годах.

На 19-м съезде КПК было четко определено, что целью реформы является улучшение и развитие социализма с китайской спецификой и модернизация системы и потенциала Китая в области государственного управления.

"Конституция является предпосылкой для управления государством на основе закона и фундаментальной основой для модернизации Китая", - подчеркнул профессор Китайского политико-юридического университета Цзяо Хунчан.

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