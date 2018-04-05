Китай усилит меры по стимулированию возвращения на родину обучавшихся за рубежом

БАКУ /Trend/ - Китай будет создавать еще больше программ для побуждения обучающихся за пределами КНР китайских учащихся к возвращению на родину для открытия собственного бизнеса и продвижения инноваций. Об этом говорится в официальном решении, которое было принято по результатам заседания Госсовета КНР под председательством премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна.

Среди подобных мер - упрощение процедур сертификации на местном уровне и облегчение процесса получения обучавшимися за пределами Китая студентами прописки, а также создание условий для обеспечения образовательных нужд детей подобных специалистов.

Ли Кэцян указал, что значительное число обучавшихся за пределами КНР китайских учащихся в настоящее время ежегодно после получения образования делают выбор в пользу возвращения на родину для продвижения инноваций и предпринимательства.

В период с 1978 по 2017 годы 83,73 процента обучавшихся за пределами КНР китайских учащихся - 3,132 миллиона человек - вернулись на родину. Об этом свидетельствуют данные Министерства образования КНР. Только в 2017 году общее число вернувшихся в Китай выпускников зарубежных образовательных учреждений составило 480,9 тысячи -- на 11,19 процента больше, чем годом ранее.

Госсовет КНР также планирует такие меры, нацеленные на эту группу специалистов, как кредиты на основе прав интеллектуальной собственности для обеспечения финансирования стартапов, упрощенные процедуры регистрации торговых знаков, оптимизация процесса подачи заявок на экспорт и поддержка коммерциализации научно-технологических разработок. Кроме того, будет создана система общественных услуг для предоставления полноценной помощи возвращающимся в Китай специалистам.

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