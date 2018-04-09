Китай возложил на США всю ответственность за торговый конфликт

9 апреля 2018 13:38 (UTC+04:00)

Ответственность за возникший между Китаем и США торговый конфликт целиком и полностью лежит на американской стороне, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, передает РИА Новости.

"Возникший торговый конфликт между Китаем и США был инициирован американской стороной в одностороннем порядке и ответственность за это полностью лежит на американской стороне", — сказал он на брифинге.

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что действия США нарушили принципы и подорвали авторитет многосторонней системы международной торговли, а также стали нарушением данных США обещаний.

"Это не соответствует ни интересам Китая, ни интересам США, ни интересам всего мира", — подчеркнул Гэн Шуан. Он добавил, что принятые к настоящему моменту Китаем меры являются ответной реакцией на политику односторонних действий США.

Ранее США приняли решение повысить действующие в отношении китайских товаров пошлины на 50 миллиардов долларов. Новые пошлины было решено ввести для 1,3 тысячи китайских товаров — как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. Так США намерены преодолеть многомиллиардный торговый дефицит с Китаем. При этом в пятницу Трамп поручил соответствующим ведомствам изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая на 100 миллиардов долларов.

В ответ на это Госсовет Китая принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из США. Среди товаров — соевые бобы, автомобили, самолеты, химическая продукция. По данным торгового ведомства, в 2017 году импорт из США этой продукции составил 50 миллиардов долларов. Сроки введения торговых мер будут зависеть от того, когда власти США объявят о введении своих пошлин на китайские товары.

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