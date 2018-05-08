Тайвань не приглашен на Всемирную ассамблею здравоохранения, и ответственность за это лежит на администрации ДПП - МИД КНР

8 мая 2018 20:01 (UTC+04:00)

Тайвань до сих пор не получил приглашение на Всемирную ассамблею здравоохранения. Полная ответственность за это лежит на администрации Демократической прогрессивной партии (ДПП), сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан, передает агентство Синьхуа.

На состоявшейся сегодня очередной пресс-конференции Гэн Шуан сообщил, что принцип одного Китая является всеобщим консенсусом международного сообщества. С 2009 по 2016 год Тайвань 8 лет подряд участвовал во Всемирной ассамблее здравоохранения под именем "Китайский Тайбэй" и в статусе наблюдателя. Поскольку администрация ДПП до сих пор не признала консенсус 1992 года, воплощающий принцип одного Китая, произошел подрыв политической основы для участия Тайваня во Всемирной ассамблее здравоохранения.

"Ответственность за то, что Тайвань в этом году не получил приглашение к участию, полностью лежит на администрации ДПП", - заявил дипломат.

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