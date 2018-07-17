В пекинском аэропорту "Шоуду" отменили почти 650 рейсов

17 июля 2018 08:54 (UTC+04:00)

Почти 650 рейсов отменены и еще 129 задержаны в международном аэропорту "Шоуду" в Пекине в понедельник из-за погодных условий: в китайской столице уже несколько дней не прекращаются проливные дожди с грозами, передает РИА Новости.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, по состоянию на 12.30 по местному времени, 17 июля отменен вылет 364 рейсов, задержаны 113, преимущественно изменение расписания коснулось внутренних рейсов. Задерживается прибытие 16 рейсов, 279 отменены.

Метеорологическое бюро Пекина ввело в разных районах китайской столицы синий и желтый уровни предупреждения, в связи с непогодой в понедельник по всему городу будут закрыты 133 туристических объекта, включая парки, участки Великой Китайской стены, храмовые комплексы, аттракционы под открытым небом, закрыт доступ к туристическим маршрутам.

Предупреждение будет действовать еще и в среду.

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