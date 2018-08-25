В Харбине не менее 18 человек погибли из-за пожара в отеле

По меньшей мере 18 человек погибли в результате пожара в гостинице в Харбине в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, передает агентство Синьхуа.

Согласно его информации, пожар произошел рано утром в субботу в одной из гостиниц с термальными источниками.

На 10.50 (06.50) подтверждена гибель 18 человек.

Спасательные работы продолжаются. Причина возгорания устанавливается.

Харбин — популярное направление у туристов с российского Дальнего Востока.

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