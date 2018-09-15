В Китае создали водонепроницаемое нанопокрытие для смартфонов

15 сентября 2018 08:57 (UTC+04:00)

Китайские исследователи разработали из наноматериалов водонепроницаемое покрытие для смартфонов и других видов бытовой электроники, передаёт Синьхуа.

Новинка надежно защищает платы и другие детали электроники от дождя, брызг воды и влаги, отметили в Нинбоском институте промышленных технологий Академии наук Китая /пров. Чжэцзян, Восточный Китай/.

По словам исследователей, гаджетами с указанным покрытием можно пользоваться в ванной и рядом с плавательным бассейном, не боясь, что они упадут в воду.

Нанопокрытие, как показывают эксперименты, может обеспечить работоспособность электроприборов после продлившегося час погружения на глубину 1 м, сообщил старший научный сотрудник института Цзэн Чжисян.

По сравнению с имеющимися на рынке смартфонами с водонепроницаемым или водостойким корпусом, новый материал обладает более высокой надежностью и при этом позволит производителям снизить себестоимость продукции.

Согласно экспериментам, водонепроницаемость электроники с таким покрытием не снижается в условиях многократного падения с высоты метра или длительного пребывания при ультрафиолетовом излучении.

Благодаря решению целого ряда проблем при разработке, воздействие нанопокрытия на внешний вид и характеристики электроники удалось снизить до минимума, заявил Цзэн Чжисян.

По его словам, водонепроницаемое нанопокрытие найдет широкое применение в сфере автопромышленности, разработки дронов, океанографической техники и др.

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