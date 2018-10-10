Гонконг вводит полный запрет электронных сигарет

Администрация Гонконга готовит к рассмотрению поправки к законодательству о введении полного запрета производства, продажи и распространения электронных сигарет. Об этом заявила глава администрации Гонконга Кэрри Лам в своем программном выступлении перед законодательным советом, передает в среду РИА Новости.

"Когда в середине года правительство предложило принять закон, касающийся регулирования рынка электронных сигарет и других новых продуктов для курения, специалисты в сфере здравоохранения и образования, родители и многочисленные представители общественности выразили обеспокоенность по поводу принятия подходов к регулированию данной проблемы", — сообщила Лам, текст выступления которой размещен на сайте администрации.

По ее словам, "они обеспокоены тем, что разрешение на продажу электронных сигарет и других новых продуктов для курения с ограничениями будет недостаточной мерой для защиты здоровья населения, особенно детей и подростков".

Лам подчеркнула, что, "взвесив все за и против, исходя в первую очередь из необходимости защитить здоровье нашего общества, я приняла решение, что правительство в ходе этой законодательной сессии представит предлагаемые поправки к законодательству, предусматривающие запрет на импорт, производство, продажи, распространение и рекламу электронных сигарет и других новых продуктов для курения".

Она также добавила, что в последние годы активное распространение электронных сигарет создало новые риски и вызовы для здоровья. По ее мнению, очень часто завернутые в упаковку якобы менее вредных заменителей табака и нацеленные на завоевание молодежи и некурящего населения продукты в конечном счете приводят к курению обычных сигарет.

"Факт в том, что эти новые продукты для курения вредят здоровью и приводят к пассивному курению, также нет веских доказательств, что эти продукты помогают бросить курить, общественность может недооценивать вред этой продукции и в итоге вновь поддержать имидж курения и соответствующее поведение", — добавила Лам.

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