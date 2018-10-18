Китай примет необходимые меры для обеспечения безопасности в Южно-Китайском море

Власти КНР примут все необходимые меры для обеспечения своего суверенитета и безопасности в Южно-Китайском море (ЮКМ). Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан, передает в четверг ТАСС.

"Острова [в Южно-Китайском море] являются частью КНР. Мы примем необходимые меры для обеспечения нашего суверенитета, безопасности и законных интересов", - заявил дипломат, комментируя действия американских военно-воздушных сил в акватории Южно-Китайского моря.

"Китай уважает свободу навигации и воздухоплавания, если страны действуют в соответствии с международным законодательством. Вместе с тем мы выступаем против того, чтобы некоторые государства использовали его [законодательство] в качестве повода для подрыва суверенитета регионального мира и стабильности", - подчеркнул он.

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