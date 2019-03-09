Установленный Китаем целевой показатель дефицита госбюджета на 2019 год является разумным - министр финансов КНР

9 марта 2019 08:29 (UTC+04:00)

В этом году установленный Китаем целевой показатель дефицита бюджета является продуманным и реалистичным. Как передает Trend со ссылкой на Синьхуа об этом заявил в четверг министр финансов Китая Лю Кунь.

Умеренное повышение показателя дефицита бюджета стало важным решением, принятым Центральным комитетом Коммунистической партии Китая и Госсоветом КНР на основе комплексного учета потребностей социально-экономического развития и факторов для обеспечения устойчивого финансового развития, отметил Лю Кунь на пресс-конференции, прошедшей на полях ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей.

С одной стороны, будем интенсифицировать антициклическое регулирование с целью содействия стабильному и сравнительно быстрому экономическому развитию; с другой стороны, примем меры по более масштабному снижению налогов и денежных сборов, уменьшению нагрузки на предприятия и активизации жизненных сил субъектов рынка, сообщил Лю Кунь.

В нынешнем году показатель дефицита бюджета Китая запланирован на уровне 2,8 процента ВВП, что на 0,2 процентного пункта выше прошлогоднего показателя.

Лю Кунь отметил, что прибыль специализированных государственных финансовых структур и предприятий центрального подчинения будет и дальше повышаться. От местных властей потребуется эффективно использовать фонды и активы различными способами, расширяя фискальные ресурсы и допуская лишь умеренное увеличение отношения дефицита к ВВП.

Целевой уровень финансового дефицита в 2,6 проц. ниже 3-процентного международного порогового уровня и соответствующих показателей в крупных экономиках мира, отметил Лю Кунь, добавив, что данная цель была определена с учетом баланса бюджетных доходов и расходов, а также специально выпущенных обязательств, и оставляет пространство для макрорегулирования.

В отличие от многих других стран, государственные долги в Китае в основном направляются на эффективные инвестиции, а не на поддержание работы правительства и оплаты труда сотрудников, подчеркнул он.

По его словам, Китай будет поддерживать устойчивое фискальное развитие, при этом наращивая работу по снижению налогов и денежных сборов и увеличивая расходы на ключевые сферы.

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