Страшный пожар в жилом доме в Китае, пять погибших, 27 пострадавших

5 мая 2019 09:29 (UTC+04:00)

Пять человек погибли, 27 пострадали в результате пожара в жилом доме в китайской провинции Гуандун. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщают местные СМИ

Пожар произошел в городском уезде Хайфэн в шестиэтажном жилом доме, который располагался напротив одного из институтов Педагогического университета Гуанси. Сообщается, что три верхних этажа здания сдавались в аренду, квартиры снимали в основном студенты.

По данным СМИ, около шести утра на первом этаже здания на лестничной клетке загорелся электромопед. Из-за того, что скутер находился на лестничной клетке, около десяти жильцов оказались заблокированными внутри дома. Прибывшие на место пожарные смогли их эвакуировать, однако к приезду спасателей пять человек уже погибли.

В местную больницу были госпитализированы 27 человек, из них шесть – с сильными ожогами.

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