Китайские авиакомпании начали тестовые полеты в новом аэропорту Пекина

Самолеты четырех китайских авиакомпаний - Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines и Xiamen Airlines - в понедельник утром официально приступили к тестовым полетам в новом международном аэропорту Пекина "Дасин", который станет крупнейшим в мире, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Согласно сообщению администрации района Дасин, где расположен новый аэропорт, в тестовых полетах участвуют флагманские самолеты авиакомпаний - Boeing 747-8, Boeing 787-9, а также Airbus A359 и A380.

Первым испытанием станет посадка пассажирских самолетов на взлетно-посадочной полосе новой воздушной гавани, куда они прилетят из международного аэропорта Пекина "Шоуду", расположенного на севере города.

Новый аэропорт расположен на юге Пекина в 46 километрах от центра города. Главной причиной его строительства стало стремление разгрузить международный аэропорт "Шоуду", являющийся одной из наиболее загруженных авиагаваней мира. Расстояние между двумя аэропортами составит порядка 67 километров.

Новый аэропорт будет иметь четыре взлетно-посадочные полосы и в год сможет принимать до 620 тысяч рейсов. Его проект предусматривает, что пропускная способность воздушной гавани к 2025 году сможет составить 72 миллиона человек. Также к 2025 году новый пекинский аэропорт должен обрабатывать до 2 миллионов тонн грузов в год. Предварительная дата ввода в эксплуатацию запланирована на 30 сентября.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.