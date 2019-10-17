В Гонконге задержали двух радикалов, изготовлявших "летающие бомбы"

Полиция Гонконга задержала двух человек, включая 17-летнего студента, по подозрению в изготовлении "летающих бомб" с использованием беспилотных летательных аппаратов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в четверг местная газета The Standard.

У молодых людей были изъяты три квадрокоптера и приспособления, с помощью которых к ним можно крепить грузы, а также шесть бутылок с зажигательной смесью, дымовые шашки, ножи и компоненты для создания взрывчатых веществ.

Кроме того, у задержанных обнаружены два модифицированных мобильных телефона. С помощью подобного аппарата, по словам источников в правоохранительных органах, в воскресенье было приведено в действие самодельное радиоуправляемое взрывное устройство. Спрятанное в цветочной клумбе, оно сдетонировало в тот момент, когда неподалеку остановилась полицейская машина. Никто не пострадал. Следователи выявляют причастность задержанных к данному инциденту.

Более четырех месяцев назад в Гонконге вспыхнули массовые акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на решение главы администрации Кэрри Лам отказаться от этой инициативы, многие сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои выступления. Они усиливаются в выходные и праздничные дни и периодически сопровождаются беспорядками, блокированием улиц, поджогами, актами вандализма в метро.

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