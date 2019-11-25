Оппозиция получила почти 90% мест на выборах в райсоветы в Гонконге

25 ноября 2019 07:13 (UTC+04:00)

Кандидаты от оппозиции одержали убедительную победу на состоявшихся в воскресенье выборах депутатов районных советов в 18 округах Гонконга, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила в понедельник радиостанция RTHK, по итогам предварительного подсчета голосов сторонники продемократического лагеря получили 396 из 452 мест (почти 90%).

Таким образом проправительственный блок, ранее контролировавший 75% мест в райсоветах, потерпел беспрецедентное сокрушительно поражение.

Голосование прошло при рекордной явке 71% по сравнению с 47% в ходе предыдущих выборов четыре года назад. Оно стало барометром настроений в обществе на фоне продолжающихся здесь с начала лета массовых протестов, вызванных попыткой продвижения властями законопроекта об экстрадиции правонарушителей в материковый Китай.

Хотя нынешние выборы не могут изменить политическую систему Гонконга в целом, они стали серьезной проверкой поддержки населением протестного продемократического движения.

Голосование прошло без эксцессов и нарушений. Для обеспечения порядка был мобилизован практически весь 31-тысячный контингент полиции. Однако протестных акций и провокаций со стороны антиправительственных радикалов не последовало. Обстановка в городе в последние дни спокойная, что позволило провести выборы в срок, хотя рассматривалась возможность их переноса в случае новых беспорядков.

Всего действовало более 600 избирательных участков. Отдать свой голос пришли свыше 2,94 млн из 4,1 млн зарегистрированных избирателей. В выборах участвовало 1090 кандидатов. Борьба шла за 452 из 479 мест в райсоветы. Их депутаты напрямую не влияют на политические решения и занимаются вопросами транспорта, экологии, благоустройства районов. Тем не менее они контролируют 117 из 1,2 тыс. мест в коллегии выборщиков, которая избирает главу администрации Гонконга.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Гонконге образовались очереди к избирательным участкам
Другие страны 24 ноября 08:19
Китай заявил протест США из-за одобрения Сенатом законопроекта по Гонконгу
Китай 20 ноября 08:58
Госсовет Китая сменил главу полиции Гонконга
Китай 19 ноября 05:42
Полиция Гонконга взяла штурмом университет, в котором забаррикадировались протестующие
Другие страны 18 ноября 03:52
В Гонконге протестующие подожгли мост около университета
Китай 17 ноября 20:52
В Гонконге полиция применила слезоточивый газ возле университета
Китай 17 ноября 08:12
Лента новостей
Ученые выявили опасность соевых продуктов
В мире 08:23
Папа Римский Франциск встретился с императором Японии Нарухито
В мире 08:02
Выброс газа произошел в шахте в Китае
Китай 07:41
На юго-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,2
Китай 06:43
В Японии научились с точностью до 99% определять наличие 13 видов рака по капле крови
Другие страны 06:11
В Кентукки в жилом доме произошел взрыв
США 05:30
Трамп подтвердил, что выдвигает кандидатуру посла США в Норвегии на должность министра ВМС
США 04:53
Власти Колумбии начали национальный диалог после массовых протестов
Другие страны 04:25
Глава Пентагона просит отправить в отставку министра ВМС
США 03:58