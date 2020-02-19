Китай заявил о возможности передачи коронавируса через аэрозоль

Новый тип коронавируса в сравнительно закрытом помещении может передаваться через аэрозоль в условиях его высокой концентрации. Как сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости, это следует из сообщения Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

В опубликованном на сайте ведомства уже шестом издании плана по диагностике и лечению пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, говорится, что основными путями передачи вируса являются воздушно-капельный и контактный. При этом уточняется, что вирус передаётся через "тесный" контакт.

Кроме того, комитет по здравоохранению добавил, что "при длительном нахождении в сравнительно закрытом помещении с высокой концентрацией аэрозоля существует вероятность заражения через аэрозоль".

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 74,1 тысячи человек, скончались 2004 человека, излечились почти 14,4 тысячи. За пределами Китая в 25 странах выявлено свыше 800 случаев заражения COVID-2019, из них три – с летальным исходом.