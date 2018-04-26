У дома президента Франции полиция задержала двух человек

26 апреля 2018 14:46 (UTC+04:00)

Сотрудники антикриминальной бригады задержали двух человек близ дома президента Франции Эммануэля Макрона в коммуне Ле-Туке-Пари-Плаж, передает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию Europe1.

Как сообщает радиостанция, двое 50-летних мужчин были задержаны в ночь на четверг. Они несколько раз проехали на машине мимо дома Макрона, после чего их задержала полиция.

Предположительно, мужчины пытались сбить пешеходов. По данным радиостанции, на момент инцидента оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Отмечается, что они уже были известны полиции.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Макрон: Мы не должны выходить из сделки с Ираном, не имея замены
Европа 25 апреля 20:29
Макрон предупредил о пагубных последствиях торговых войн
Европа 25 апреля 20:14
Макрон призвал не допустить обострения ситуации на Ближнем Востоке
Ядерная программа 25 апреля 20:11
Лондон заявил о тесном сотрудничестве с союзниками по иранской сделке
Ядерная программа 25 апреля 17:23
Трамп провел свой первый государственный ужин в честь визита Макрона
США 25 апреля 09:36
Новый договор по Ирану будет шире предыдущего - Макрон
Политика 24 апреля 21:52
Трамп на переговорах с Макроном заявил о неприемлемых торговых барьерах ЕС
США 24 апреля 20:33
Совбез РФ: Ударом по Сирии США бросили откровенный вызов системе ООН
Россия 24 апреля 14:24
Макрон и Трамп посадили у Белого дома привезенный из Франции саженец дуба
Европа 24 апреля 14:08
Париж надеется на откровенный разговор с США о Сирии, Иране и КНДР
Европа 24 апреля 11:07
Макрон прибыл с государственным визитом в США
Европа 23 апреля 21:55
Глава МИД ФРГ: Меркель и Макрон предостерегут Трампа от отказа от ядерной сделки с Ираном
Европа 23 апреля 18:03
Макрон заявил о готовности сотрудничать с Россией по Сирии
Европа 23 апреля 17:02
Лавров прокомментировал призывы Макрона к США не выводить войска из Сирии
Россия 23 апреля 15:56
Зариф согласился с Макроном, что для ядерной сделки не существует плана "Б"
Ядерная программа 23 апреля 15:35
Путин и Макрон высказались за реализацию соглашения по иранскому атому
Россия 23 апреля 15:17
Лавров: Ракетный удар по САР был нацелен на срыв расследования ОЗХО
Россия 23 апреля 13:37
CNN: Чета Трампов подарит Макрону часть обивки антикварного стула из Белого дома
США 23 апреля 09:28