У дома президента Франции полиция задержала двух человек

Сотрудники антикриминальной бригады задержали двух человек близ дома президента Франции Эммануэля Макрона в коммуне Ле-Туке-Пари-Плаж, передает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию Europe1.

Как сообщает радиостанция, двое 50-летних мужчин были задержаны в ночь на четверг. Они несколько раз проехали на машине мимо дома Макрона, после чего их задержала полиция.

Предположительно, мужчины пытались сбить пешеходов. По данным радиостанции, на момент инцидента оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Отмечается, что они уже были известны полиции.

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