Макрон приедет на полуфинал ЧМ с участием французской сборной

Президент Франции Эмманюэль Макрон прибудет в Россию и будет присутствовать 10 июля на полуфинальном матче чемпионата мира по футболу с участием французской сборной. Об этом, как передает ТАСС, сообщил агентству AFP в пятницу Елисейский дворец.

"Президент Макрон будет присутствовать во вторник в России на матче сборной Франции", - говорится в заявлении.

В ходе своего визита в Санкт-Петербург 25 мая Эмманюэль Макрон, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что вернется в Россию и будет присутствовать на матче французской сборной в случае, "если она успешно пройдет через четвертьфинальные матчи". Позже, 20 июня, в ходе поездки по западному региону Бретань Макрон высказал убежденность в том, что французская сборная "располагает отличным потенциалом" и может выиграть чемпионат мира.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.