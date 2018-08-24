Премьер Италии обвинил Евросоюз в расхождении слов и дел по ситуации с мигрантами

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подверг серьезной критике неспособность стран ЕС принять новые решения в области миграционной политики, в том числе для разрешения кризисной ситуации, сложившейся вокруг корабля итальянской береговой охраны Diciotti, передает РИА Новости.

Моряки Diciotti 15 августа подняли на борт 177 мигрантов, терпевших бедствие в мальтийских территориальных водах Средиземного моря. Когда же итальянцы запросили у властей Мальты разрешение доставить спасенных людей в один из портов этого островного государства, Валлетта ответила отказом. После этого Diciotti пять суток находился в зоне итальянского острова Лампедуза, ожидая решения Рима, и лишь в понедельник вечером доставил беженцев из Африки на Сицилию. Однако глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Салвини не дал разрешения на высадку мигрантов на берег и потребовал, чтобы решение данной проблемы было найдено на европейском уровне с использованием практики распределения мигрантов между странами ЕС.

В пятницу в Брюсселе состоялась неформальная встреча европейских шерп по проблемам миграции, в которой приняли участие представители 12 стран ЕС, в том числе, Германии, Греции, Испании, Италии и Франции. По словам представителя Европейской комиссии Александра Винтерштейна, эти переговоры носили технический характер и на данном этапе "не следовало ожидать конкретных решений". По информации из дипломатических источников, совещание закончилось безрезультатно, в том числе и относительно дальнейшей судьбы мигрантов, находящихся на Diciotti.

"Италия вынуждена принять к сведению, что Европа сегодня упустила прекрасную возможность: она не смогла сделать прорыв в области иммиграционной проблематики в направлении принципов солидарности и ответственности, хотя они постоянно провозглашаются в качестве фундаментальных ценностей европейского порядка", - написал Конте в Facebook.

Премьер-министр подчеркнул, что в ходе сегодняшнего совещания, срочно созванного Еврокомиссией, не было предпринято никаких шагов в развитие решений, принятых на последнем заседании Европейского совета в июне. Более того, некоторые государства ЕС предложили вернуться назад и признать Италию местом для надежной высадки мигрантов при том, что другие европейские страны согласились бы принимать участие лишь в распределении мигрантов, имеющих право на предоставление убежища.

Однако такие беженцы составляют лишь минимальную часть от всех мигрантов, которые прибывают в Европу по морю, подчеркнул Конте. "Мы еще раз отмечаем расхождение между словами и делами, которое переходит в лицемерие", - резюмировал итальянский премьер.

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