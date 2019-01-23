В Польше в результате подземного толчка в шахте погиб человек

23 января 2019 12:41 (UTC+04:00)

Один человек погиб, восемь ранены в результате подземного толчка в шахте "Рыдультовы" в Силезии, сообщает Польская горнодобывающая группа, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Толчок произошел на глубине 1,2 тысячи метров. В результате аварии погиб один шахтер, а восемь были ранены", - говорится в сообщении. Сила толчка была 3,25 балла по шкале Рихтера.

Уточняется, что двое раненых остаются в больнице, а шестеро были отпущены домой после обследования.

Тело погибшего шахтера все еще не удается извлечь из шахты.

Всего в момент аварии там работали 20 шахтеров. Большинство из них самостоятельно покинули опасный район.

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