Партию премьера Венгрии Орбана временно исключили из Европейской народной партии

Правящая партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" временно исключена из ведущего политического объединения ЕС - Европейской народной партии (ЕНП) - за распространение дезинформации об институтах Евросоюза. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом сообщил в среду по итогам съезда ЕНП в Брюсселе ее председатель Джозеф Дол.

"Членство ФИДЕС [в ЕНП] приостановлено до следующего решения. За это проголосовали 190 членов ЕНП, против - три", - заявил он. Скандал связан с предвыборной агитацией ФИДЕС, которую Еврокомиссия назвала клеветнической.

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