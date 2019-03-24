Полиция Франции c ноября задержала более 8,7 тыс. "желтых жилетов"

24 марта 2019 19:12 (UTC+04:00)

Полиция и жандармерия Франции задержала с ноября 2018 года в ходе наведения порядка на манифестациях "желтых жилетов" более 8,7 тыс. человек. Об этом министр юстиции Франции Николь Беллубе сообщила в воскресенье, выступая в эфире телеканала BFM. Массовые протесты населения против роста налогов и цен начались в стране 17 ноября, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, из этого числа около 2 тыс. уже осуждены французскими судами. "В 40% случаев нарушители закона наказаны реальными сроками тюремного заключения, а в отношении остальных 60% применены другие меры. В частности, этих людей осудили на обязательные общественно полезные работы или в отношении их вынесены условные тюремные сроки", - сообщила министр. Некоторым из задержанных запрещено в ближайшие месяцы посещать Париж.

Длительность сроков тюремного заключения в отношении этих людей - от 1 месяца до 3 лет. В настоящее время в судах находятся дела, по которым предстоит привлечь к ответственности еще 1800 человек. По уже рассмотренным делам в тюрьму непосредственно из зала суда, либо сразу после задержания и с учетом серьезности проступка были направлены 390 человек.

В субботу, по итогам 19-го по счету общенационального дня протеста "желтых жилетов" глава МВД Кристоф Кастанер сообщил о задержании в целом по стране 233 человек из которых 172 были помещены под стражу. Еще 107 лицам полицейскими и жандармами были сделаны устные предупреждения за участие в несанкционированных манифестациях и митингах.

Парижская прокуратура в воскресенье сообщила, что в столице в субботу под стражу были помещены 75 человек, из которых 17 являются несовершеннолетними. В настоящее время под стражей остаются 46 человек.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Более 40 тыс. человек приняли участие в акциях протеста во Франции
Европа 23 марта 23:26
Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Ницце
Европа 23 марта 20:34
Во Франции более восьми тысяч человек приняли участие в акциях протеста
Европа 23 марта 19:25
В Париже полиция задержала более 50 участников акций протеста
Европа 23 марта 17:31
В Париже на акциях "желтых жилетов" задержали более тридцати человек
Европа 23 марта 16:10
Во Франции активисты крадут портреты Макрона из правительственных зданий
Европа 23 марта 15:48
Лента новостей
В Индонезии открыли первую в стране линию метрополитена
Другие страны 18:44
"Аякс" готов продать "Барселоне" де Лигта за €100 млн - СМИ
Европа 18:40
В Дубае "лучший учитель в мире" получит миллион долларов
Арабские страны 18:37
ДТП с автобусом в Индии: шестеро погибших, десятки пострадавших
Другие страны 18:23
Ботсванец протаранил свой дом на самолете после ссоры с женой (ВИДЕО)
Другие страны 17:32
Молния ударила в фюзеляж самолета при посадке в Сочи
Россия 17:26
Опубликованы кадры с терпящего бедствие лайнера в Норвегии (ВИДЕО)
Европа 17:23
Анри признали лучшим зарубежным футболистом в истории чемпионата Англии
Европа 17:16
Автобус с военнослужащими перевернулся в Турции, есть погибший
Турция 17:11