В центробанке Эстонии остался лишь один слиток золота

Эстонский золотой запас составляет лишь 256 килограмм металла, в центробанке хранится всего один слиток весом 11 килограмм, пишет Sputnik Эстония со ссылкой на руководителя отдела финансовых рынков Банка Эстонии Фабио Филипоцци, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что золотой запас республики хранится в иностранных банках "в целях безопасности". Такое решение приняли еще во времена первой независимости страны. Слиток, хранящийся в Банке Эстонии, оценивается в примерно полмиллиона евро. Агентство подчеркивает, что его чистота недостаточна для реализации на финансовых рынках, поэтому эти 11 килограмм можно назвать "музейным экспонатом".

По словам Филипоцци, скромный золотой запас Эстонии связан с тем, что после выхода из состава СССР республика продала часть драгоценного метала для инвестирования в другие ликвидные финансовые инструменты - облигации и акции.

Согласно информации портала Trading Economics, среди европейских стран Эстония находится на предпоследнем месте по золотому запасу, уступая лишь Мальте с ее 90 килограммами. Запас драгметалла в других прибалтийских республиках — Латвии и Литве — составляет 6,6 тонны и 5,8 тонны соответственно, то есть в каждой из них он как минимум в пару десятков раз больше, чем в соседней Эстонии.

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