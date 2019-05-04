В центробанке Эстонии остался лишь один слиток золота

4 мая 2019 03:25 (UTC+04:00)

Эстонский золотой запас составляет лишь 256 килограмм металла, в центробанке хранится всего один слиток весом 11 килограмм, пишет Sputnik Эстония со ссылкой на руководителя отдела финансовых рынков Банка Эстонии Фабио Филипоцци, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что золотой запас республики хранится в иностранных банках "в целях безопасности". Такое решение приняли еще во времена первой независимости страны. Слиток, хранящийся в Банке Эстонии, оценивается в примерно полмиллиона евро. Агентство подчеркивает, что его чистота недостаточна для реализации на финансовых рынках, поэтому эти 11 килограмм можно назвать "музейным экспонатом".

По словам Филипоцци, скромный золотой запас Эстонии связан с тем, что после выхода из состава СССР республика продала часть драгоценного метала для инвестирования в другие ликвидные финансовые инструменты - облигации и акции.

Согласно информации портала Trading Economics, среди европейских стран Эстония находится на предпоследнем месте по золотому запасу, уступая лишь Мальте с ее 90 килограммами. Запас драгметалла в других прибалтийских республиках — Латвии и Литве — составляет 6,6 тонны и 5,8 тонны соответственно, то есть в каждой из них он как минимум в пару десятков раз больше, чем в соседней Эстонии.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Эстонии утвердит новое правительство
Европа 24 апреля 03:07
Пять вертолетов Apache прибыли из Великобритании в Эстонию
Европа 21 апреля 00:12
Азербайджанский производитель соков временно приостановил поставки в Эстонию
Бизнес 18 апреля 19:51
Эстонский парламент выбрал нового кандидата в премьеры
Европа 17 апреля 19:39
Три эстонские партии заявили о создании коалиции
Европа 30 марта 19:37
Туркменистан предложил Эстонии подготовить новый проект торгово-экономического соглашения
Бизнес 26 марта 13:40
Лента новостей
США снова пригрозили Ирану санкциями за ядерную программу
Ядерная программа 02:27
Трамп заявил о желании Китая заключить трехстороннее ядерное соглашение с США И РФ
Россия 01:29
Jewish Journal: Армяне уничтожают свидетельства своего непродолжительного пребывания в Нагорном Карабахе
Нагорно-карабахский конфликт 00:10
Аллахшукюр Пашазаде: Азербайджан вносит важный вклад в дело построения межрелигиозного и межкультурного диалога (ФОТО)
Политика 3 мая 23:19
Джасар Мамедов свое путешествие по городам мира отразил в красочных картинах (ФОТО)
Культура 3 мая 23:19
Эльмар Мамедъяров встретился с верховным представителем Альянса цивилизаций ООН (ФОТО)
Политика 3 мая 23:14
В Азербайджане продолжаются масштабное строительство и реконструкция автомобильных дорог
Экономика 3 мая 23:00
Производителей и потребителей ВИЭ освободят от налогов в Узбекистане
Энергетика 3 мая 22:27
Казахская алюминиевая компания планирует нарастить экспорт в 2020 году
Бизнес 3 мая 22:25