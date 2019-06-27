Мэй обсудит с кронпринцем Саудовской Аравии ситуацию в Персидском заливе и Йемене

27 июня 2019 21:07 (UTC+04:00)

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проведет на полях саммита G20 в японской Осаке встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, во время которой обсудит пути ослабления напряженности в регионе Персидского залива и прекращения боевых действий в Йемене. Об этом сообщила в четверг представитель главы британского правительств, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Премьер-министр воспользуется возможностью обсудить с кронпринцем важные региональные проблемы, включая необходимость деэскалации напряженности в заливе и поддержку всеми сторонами процесса прекращения конфликта в Йемене", - проинформировала сотрудница премьерской канцелярии. Она добавила, что Мэй также поднимет на этой встрече и вопрос, касающийся расследования прошлогоднего убийства в саудовском генконсульстве в Стамбуле журналиста Джамаля Хашкаджи, известного критическими статьями о политике Эр-Рияда.

Встреча с Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом состоится у Мэй в субботу. В этот же день глава британского правительства проведет переговоры с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном и президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Днем ранее же - в пятницу - у британского премьера запланированы встречи президентом России Владимиром Путиным и президентом ЮАР Сирилом Рамапосой.

24 июля Мэй покинет пост главы британского правительства, передав бразды правления вновь избранному лидеру Консервативной партии, и для нее японский саммит G20 является прощальной встречей с мировыми лидерами.

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