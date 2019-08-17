Мужчина, устроивший стрельбу в норвежской мечети, признает свою вину лишь частично

17 августа 2019 22:12 (UTC+04:00)

Подозреваемый в террористической деятельности, убийстве и покушении на убийство норвежец Филип Мансхаус, который открыл 10 августа стрельбу в мечети близ Осло, не признает свою вину по данным пунктам обвинения. При этом ранее он сознался в убийстве сводной сестры и стрельбе в мечети. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает в субботу телеканал NRK.

Сначала 21-летний задержанный отказался разговаривать с полицией, но теперь он согласился на это. По словам адвоката подозреваемого, Унни Фрис, субботний допрос продолжался три часа.

"Он подробно сообщил о своих мотивах, а также об обоих местах преступления. Он дал нам важные детали для следствия", - заявил ведущий дело прокурор Пол-Фредрик Йорт Краби.

В отношении мотива прокурор сообщил, что в ходе допроса речь шла о ненависти подозреваемого к мусульманам и мигрантам. На следующей неделе могут состояться новые допросы.

10 августа около 17:30 (GMT+3) в мечети исламского центра Ан-Нур (коммуна Берум, около 5 км от Осло) произошла стрельба, пострадал один человек. 21-летний подданный Норвегии Мансхаус был задержан на месте, а через несколько часов после инцидента сотрудники правоохранительных органов также обнаружили тело сводной сестры стрелка в одном из домов в Беруме недалеко от места совершения нападения.

По постановлению суда стрелок арестован на месяц, но сам он не признавал своей вины и требовал освобождения. Согласно сообщениям норвежских СМИ, подтвержденным полицией, примерно за два часа до нападения на мечеть от имени Мансхауса в социальных сетях была размещена публикация, в которой автор одобрительно отзывался о теракте в мечетях Крайстчерча в марте этого года, когда погибли 50 человек. Кроме того, по данным полиции, обвиняемый открыто выражал в соцсетях приверженность праворадикальным идеям и симпатии к террористу Андерсу Брейвику, а также стрелку, убившему 3 августа 22 человека в Техасе, и Видкуну Квислингу - главе коллаборационистского правительства Норвегии в период оккупации нацистской Германией.

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