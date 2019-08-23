Британского хакера обязали вернуть более £900 тыс. в криптовалюте

23 августа 2019 17:04 (UTC+04:00)

Лондонский суд обязал Гранта Уэста, британского хакера, ответственного за кибератаки на более чем 100 компаний, выплатить компенсацию в размере £922 тыс. фунтов ($1,1 млн) в криптовалюте, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Криптовалюта будет распродана, и пострадавшие получат компенсацию за ущерб, нанесенный преступной деятельностью Уэста", - говорится в сообщении.

Как отмечают правоохранители, Уэст, который действовал под псевдонимом Courvoisier, использовал фишинг, рассылая адресные письма с вредоносным вложением, получал финансовые данные десятков тысяч клиентов и затем продавал эту информацию за криптовалюту, которую хранил на нескольких аккаунтах.

Расследование по делу Гранта длилось два года. В ходе обыска в его доме была обнаружена карта памяти, на которой была полная информация о 63 тыс. кредитных и дебетовых картах, которыми он нередко пользовался в личных целях. В мае злоумышленник был приговорен к 10 годам и восьми месяцам тюремного заключения.

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