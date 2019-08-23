Власти Германии ожидают рецессию в экономике

23 августа 2019 21:36 (UTC+04:00)

Ведомство немецкого канцлера ожидает дальнейшего снижения ВВП Германии в третьем квартале и таким образом перехода к рецессии, пишет журнал Spiegel со ссылкой на документы ведомства, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Немецкая экономика - крупнейшая в Европе (около 20% ВВП ЕС) и четвертая в мире, после Китая, США и Японии.

"В третьем квартале прорисовывается небольшое снижение ВВП и таким образом техническая рецессия", - гласит документ.

В первом квартале 2019 года экономика Германии выросла на 0,4%, во втором сократилась на 0,1%. Таким образом, по итогам года власти ожидают небольшого роста, пишет журнал.

При этом глубокого кризиса в ведомстве канцлера не ожидают.

"Тяжелого кризиса немецкой экономики не ожидается, если торговые разногласия не будут обостряться и если не дойдет до Brexit без сделки. Таким образом повода для краткосрочных мер по стабилизации конъюнктуры нет", - пишут они в документе.

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