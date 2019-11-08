Умер модельер Патрик-Луи Виттон

8 ноября 2019 13:39 (UTC+04:00)

Модельер Патрик-Луи Виттон умер во Франции в возрасте 68 лет. Информация о его смерти появилась на странице Louis Vuitton в Instagram, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С глубокой скорбью сообщаем о кончине Патрика-Луи Виттона. Все наши мысли обращены к его семье, в частности к его сыновьям Пьеру-Луи и Бенуа-Луи, которые работают рядом с нами, а также к его внукам", - говорится в сообщении дома моды.

О причинах смерти модельера не сообщается.

Торговый дом Louis Vuitton был основан в 1854 году во Франции. Патрик-Луи Виттон являлся праправнуком основателя дома. Он начал работать на бренд в возрасте 22 лет и в 1975 году стал менеджером по производству кожаных изделий класса люкс. В 1977 году он открыл вторую мастерскую Louis Vuitton, а в 1986 году был назначен ответственным за сбор дорожного багажа бренда, а также за специальные заказы.

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