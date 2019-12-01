Генсек ООН заявил о нехватке воли в борьбе с изменением климата

1 декабря 2019 19:56 (UTC+04:00)

Международному сообществу не хватает политической воли для решения конкретных проблем, которые провоцируют климатические изменения, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш накануне открытия конференции по климату COP 25 в Мадриде, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Не хватает политической воли, чтобы установить цену на углерод, прекратить субсидии на ископаемое топливо, прекратить строительство угольных электростанций, готовности изменить налоги, взимать плату за загрязнение", - заявил Гутерреш на пресс-конференции в испанской столице. Он призвал "прекратить копать" и воспользоваться "широкими возможностями", предлагаемыми возобновляемой энергией.

Гутерреш напомнил, что несмотря на большое количество стран, которые взяли на себя обязательства достичь к 2050 году нулевых выбросов углерода, "есть большие страны, которые не выполняют свою часть". "Мы приближаемся к точке невозврата в климатическом кризисе", - заявил он. Он призвал к резкому сокращению выбросов в 2030 году и призвал "прекратить войну против природы".

"Важно, чтобы на COP признали, что развивающиеся страны, которые страдают от последствий климатических изменений, имели не только сильную поддержку в дотациях, но также обсудили бы формы их поддержки в борьбе с природными катастрофами и восстановление после этих катастроф", - добавил Гутерреш.

Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата пройдет в Мадриде со 2 по 13 декабря под председательством Чили. В ней примут участие представители 196 стран.

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