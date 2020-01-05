В Хорватии начался второй тур президентских выборов

Хорватия в воскресенье в ходе второго тура выбирает президента на очередной пятилетний срок. В 07:00 по местному времени в стране и за рубежом открылись более 6,5 тыс. избирательных участков. Голосование продлится до 19:00, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным Государственной избирательной комиссии Хорватии, правом голоса на этих выборах обладают более 3,85 млн избирателей, в том числе почти 177 тыс. проживающих за границей. Население республики составляет 4,1 млн человек.

Гражданам страны будет необходимо проголосовать за одного из двух кандидатов, вышедших во второй тур.

На пост главы государства претендуют действующий президент Колинда Грабар-Китарович, поддерживаемая правящей партией "Хорватское демократическое содружество", и бывший премьер-министр, выдвиженец от оппозиционной Социал-демократической партии Хорватии Зоран Миланович.

По итогам первого тура, прошедшего 22 декабря 2019 года, Миланович набрал 29,55% голосов и занял первое место. Грабар-Китарович в свою очередь заручилась поддержкой 26,65% избирателей.

Победителем во втором туре объявляется кандидат, получивший относительное большинство голосов.

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