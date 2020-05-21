ПРООН в Беларуси создает лабораторию роста инноваций для местного развития

ПРООН в Беларуси набирает команду сотрудников для создания акселерационной лаборатории. Об этом заявила сегодня постоянный представитель Программы развития ООН в Беларуси Александра Соловьева во время видеоконференции по итогам проекта ПРООН и Минэкономики "Малые города", передает Trend со ссылкой на БЕЛТА.



Лаборатория, по словам Александры Соловьевой, появится в ближайшем будущем на базе офиса ПРООН в Беларуси и будет содействовать ускорению процесса социально-экономического развития и появлению новых точек роста, заниматься решением конкретных инновационных задач.



"Два года назад ПРООН создала 60 таких лабораторий благодаря поддержке доноров в ряде стран. На тот момент Беларусь не была в их числе. Теперь количество лабораторий увеличивается с 60 до 90. И благодаря нашему стремлению и интересу национальных партнеров в Беларуси тоже появится такая лаборатория по ускорению и поиску решений в области инновационного развития, прежде всего решений местного характера. Сейчас мы как раз ведем диалог и планируем начало работы", - уточнила Александра Соловьева, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.



Лаборатория будет разрабатывать перспективные идеи, которые лягут в основу будущих проектов ПРООН с правительством Беларуси, донорами и партнерами Программы, позволят привлечь дополнительные ресурсы и масштабировать эти местные решения. Также будут использоваться проверенные другими лабораториями решения, глобальные практики.