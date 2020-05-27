Во Франции сохранится масочный режим в транспорте до изобретения вакцины
Министр экологии Франции Элизабет Борн заявила, что жители страны будут носить маски в обязательном порядке в общественном транспорте до появления вакцины от коронавируса. Об этом сообщает BFMTV, передает Trend со ссылкой на "Gazeta.ru".
По ее словам, в общественном транспорте действуют строгие правила, пассажиры пользуются дезинфекторами, на землю нанесены отметки, чтобы люди соблюдали дистанцию.
«Я думаю, что пока у нас не будет метода лечения или вакцины, безусловно, необходимо будет сохранить ношение масок в общественном транспорте», — сказала Брон.
Ранее сообщалось, что ношение маски в общественном транспорте Франции стало обязательным с 11 мая. За нарушение предписания предусмотрен штраф в размере €135.
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