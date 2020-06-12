Еврогруппа объявила о рецессии в экономике Евросоюза
Министр финансов Португалии Мариу Сентену объявил о глубокой рецессии экономики Евросоюза, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Он высказался на очередном заседании Еврогруппы, посвященном выполнению плана Еврокомиссии по восстановлению экономики.
По словам Сентену, нужна политическая поддержка процесса восстановления на уровне ЕС. Лидеры государств обсудят меры по восстановлению на Европейском совете.
Кроме того, Сентену объявил, что не будет баллотироваться на второй срок на пост главы Еврогруппы, а выборы его преемника состоятся 12 июля. Сам он останется выполнять обязанности до конца июля.
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