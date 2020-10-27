Во Франции число скончавшихся с COVID-19 за сутки вернулось к апрельским показателям

Во Франции за сутки скончалось более 250 пациентов с коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщает санитарное агентство Sante Publique, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Общее количество летальных исходов в стране достигло отметки в 35 018 скончавшихся.

Кроме того, положительный результат анализов на COVID-19 получил еще 26 771 человек. Всего во Франции за время пандемии выявлено более миллиона случаев заражения коронавирусом.