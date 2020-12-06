В Румынии завершилось голосование на парламентских выборах

Парламентские выборы завершились в воскресенье в Румынии. Голосование проводилось на более чем 18 тыс. избирательных участках, которые в 21:00 (23:00 GMT+4) закончили прием бюллетеней.

По данным местной Центральной избирательной комиссии, средняя явка по стране в 19:00 (21:00 GMT+4) составила 29,8%, то есть своим правом голоса воспользовались более 5,4 млн из более чем 18 млн румын, обладающих правом голоса и внесенных в избирательный регистр.

После завершения подсчета голосов будут определены 136 сенаторов и 329 депутатов из 7 136 кандидатов (2 477 - в Сенат и 4 659 - в Палату депутатов). Парламентариев избирают на 4 года. Порог прохождения в законодательный орган составляет 5%.

Пандемия внесла коррективы в традиционный избирательный процесс, участники которого были обязаны соблюдать санитарные нормы: ношение маски, измерение температуры, дистанцирование, дезинфекция помещений. На одном из избирательных участков Бухареста голосование было приостановлено в связи с подтверждением заражения коронавирусом наблюдателя, представляющего одну из политических партий, информировало МВД.

Как сообщила газета "Эвениментул зилей", рекордный штраф в размере 12,5 тыс. лей (более 3 тыс. долларов) был выписан жителю уезда Яссы, который вел агитацию на избирательном участке и проигнорировал требование надеть маску.

По данным экзитполов, которые распространила газета "Адевэрул", к 17:30 (19:30 GMT+4) в лидеры вышла Социал-демократическая партия, набирающая 31,1% голосов, стоящая во главе действующего правительства меньшинства Национал-либеральная партия набрала 28,7% голосов, Альянс "Союза за спасение Румынии" - Партии свободы, единства и солидарности поддержали 15,3% избирателей. В парламент, согласно опросу, также должны пройти Демократический союз венгров Румынии (6%), Альянс за единство румын (5,3%), партии "Народное движение" и "Про-Румыния" (обе по 5%).