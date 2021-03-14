Volkswagen намерен сократить до 5 тыс. рабочих мест в ближайшие годы
Автоконцерн Volkswagen собирается до 2023 года в рамках программы снижения расходов сократить до 5 тыс. рабочих мест. Об этом сообщила в воскресенье газета Handelsblatt, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Согласно новому плану, который утвержден советом управляющих, до 2023 года планируется сократить производственные затраты на 5 процентных пунктов - в первую очередь, за счет кадровых решений. Речь в данном случае идет о возможности досрочно выйти на пенсию для некоторых категорий сотрудников.
В официальном пресс-релизе, который опубликован на сайте Volkswagen, не приводится точного числа ставок, которые будут сокращены в рамках программы. Там говорится о "небольшом четырехзначном числе".
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