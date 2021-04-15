Сербия первой в Европе начала производить вакцину "Спутник V"

Сербия стала первой страной в Европе, которая начала производство российской вакцины "Спутник V" на своей территории. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил отвечающий в правительстве Сербии за инновации и технологии министр, глава межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией Ненад Попович.

"Министр оценил [производство вакцины] как исторический момент для Сербии, которая стала первой страной в Европе, начавшей производство вакцины "Спутник V" на своей территории", - цитирует министра его пресс-служба.