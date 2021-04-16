Меркель привилась от коронавируса вакциной AstraZeneca

Канцлер ФРГ Ангела Меркель получила первый компонент вакцины от коронавируса фирмы AstraZeneca, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщил в пятницу Twitter официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Сегодня я получила первую прививку препарата AstraZeneca. Я хочу поблагодарить всех, кто участвует в кампании вакцинации, и всех, кто вакцинирован. Вакцинация - ключ к преодолению пандемии", - приводятся в сообщении слова канцлера.

Ранее вакцину этой же компании получил президент Франк-Вальтер Штайнмайер. Препаратом от AstraZeneca в ФРГ прививают лишь граждан старше 60 лет.

Вакцинация против коронавируса началась в Германии в конце декабря, за это время первичную дозу препарата получили около 18% населения - примерно 15 млн человек.